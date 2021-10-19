政府各部會主管齊聚2021 ITF台北國際旅展力挺觀光，共同展現台灣多元觀光實力。（台灣觀光協會提供）

ITF台北國際旅展再次與台北捐血中心共同推出捐血贈票活動。（台灣觀光協會提供）

ITF台北國際旅展限定口罩每日1000名。（台灣觀光協會提供）

近日疫情趨緩的好消息不斷，「2021 ITF台北國際旅展」將於11月5日至11月8日於台北南港展覽館登場。主辦單位台灣觀光協會今（19）日表示，為了提振旅業士氣，今年以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，號召業者提供加倍折扣、主辦單位也加倍回饋，推出早鳥進場送口罩、醫護免費進場等邀請民眾進場挺觀光，並搶先曝光多個部會的參展亮點，宣布早鳥票開賣，限時2天。

主辦單位台灣觀光協會葉菊蘭會長致詞時表示，今年度的ITF台北國際旅展以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，策劃了一系列特色體驗，更有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉。

主辦單位公開《加倍奉還 力挺觀光》三重奏活動：第一重「加倍罩顧 ITF最罩你！」11月5日至8日展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo設計的ITF限定口罩，每日限量1000名，送完為止。第二重「加倍回饋 讓你買個夠！」號召業者加倍折扣、民眾加倍購買。第三重「加倍感謝 一起挺台灣！」醫護人員憑識別證即可免費入場。

此外，更響應公益，與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，展前5天起至展期第2天（10／31-11／6）只要至大台北地區18個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。

為吸引親子客，主辦單位表示，將延續辦理過往最有人氣的互動體驗區、親子體驗區，更有吉祥物大遊行，由人氣最高的交通部觀光局喔熊組長領軍，和所有吉祥物一起遊行，此外，如果想了解觀光新趨勢，ITF旅遊論壇更是非來不可。

值得一提的是，ITF早鳥票於今日開賣了，10月19日至20日，在四大超商及udn售票系統、Klook、KKday開賣，原價200元，早鳥則享150元特惠價格，僅此2天，沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月21日起至11月4日開展前購買9折預售票。