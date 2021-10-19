高雄女騎士疑闖紅燈 轎車攔腰直撞「空中飛滾」送醫不治(戴志揚翻攝)

高雄市鳳山區19日清晨6點多發生一起嚴重死亡車禍，一名蔡姓婦人騎乘機車穿越五甲一路時，疑似紅燈搶快，當場與一輛轎車撞面撞擊，婦人當場被撞飛十餘公尺遠，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，轎車則頭部撞壞，駕駛受到輕傷傷，警方調閱監視器畫面後，發現當時燈號已轉紅燈，蔡姓婦人疑似有搶快闖紅燈，而轎車駕駛則疑似超速，經抽血及酒測後，發現雙方並無酒駕，進一步責任警方則調查釐清當中。

高雄女騎士疑闖紅燈，轎車攔腰撞飛送醫不治。(戴志揚翻攝)