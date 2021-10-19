驚悚影片曝光！女遭轎車攔腰撞 空中翻滾飛一樓高慘死 13:122021/10/19 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄女騎士疑闖紅燈，轎車攔腰撞飛送醫不治。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄女騎士疑闖紅燈 轎車攔腰直撞「空中飛滾」送醫不治(戴志揚翻攝) 訂閱影音： 中時新聞網 高雄市鳳山區19日清晨6點多發生一起嚴重死亡車禍，一名蔡姓婦人騎乘機車穿越五甲一路時，疑似紅燈搶快，當場與一輛轎車撞面撞擊，婦人當場被撞飛十餘公尺遠，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，轎車則頭部撞壞，駕駛受到輕傷傷，警方調閱監視器畫面後，發現當時燈號已轉紅燈，蔡姓婦人疑似有搶快闖紅燈，而轎車駕駛則疑似超速，經抽血及酒測後，發現雙方並無酒駕，進一步責任警方則調查釐清當中。 高雄女騎士疑闖紅燈，轎車攔腰撞飛送醫不治。(戴志揚翻攝) 高雄女騎士疑闖紅燈，轎車攔腰撞飛送醫不治。(戴志揚翻攝) 老婦遭農機具壓住 臉部變形送醫不治 知名女作家陳柔縉驚傳車禍 頭部重傷搶救中 #轎車 #婦人 #疑似 #闖紅燈 #撞飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭街頭狙殺 2車惡煞追撞開槍1死1傷 警逮1嫌 07:592021/10/19 社會 打遊戲機台突「後仰倒地抽搐」 台南68歲男送醫不治 14:162021/10/17 社會 嘉縣疑師生戀輕生 女亡男搶回一命 04:102021/10/18 地方新聞 永和Uber Eats外送員擦撞機車倒地遭公車輾過 命危送醫不治 10:392021/10/19 社會 嘉義女高生與男師昏迷車內獨亡 叔叔質疑：遭加工自殺 08:152021/10/19 社會 從紐約飛倫敦只要90分鐘 極音速客機有望成真 07:122021/10/18 國際 涉殺女友 76行者陳修將「愛妻形象」大破滅 妻IG刪光合照 09:342021/10/16 社會 76行者陳修將 涉殺女友聲押禁見 04:102021/10/16 社會新聞 76行者陳修將涉虐殺小女友 訊問跳針18小時「太太也知道她啊」 15:432021/10/16 社會 與同校男師昏迷車內身亡 嘉義女高中生相驗死因不明將解剖 14:422021/10/18 社會 山區會車擦撞她秒開走 駕駛報警得知真相更傻眼 12:072021/10/18 社會 社會熱門新聞 驚悚影片曝光！女遭轎車攔腰撞 空中翻滾飛一樓高慘死 - 社會 騎車訪友驚覺「車不見」 警調監視器揭真相 他直呼：糗了 - 社會 當庭命外籍小三全裸捏乳拍私處 女檢罰俸4月理由出爐 - 社會 人妻半夜出門「一次1萬」老司機門口等 尪4個月後知真相崩潰 - 社會 獨》高市府下令各分局清查老舊大樓 基層狠酸「警察又變管理員」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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