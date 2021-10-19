國道3號苗栗縣通霄段北上151.7公里處，19日清晨發生3車追撞車禍，造成5人受傷送醫。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

國道3號苗栗縣通霄路段北上151.7公里處，19日清晨發生3車追撞車禍，其中2部轎車全毀，連趕來的消防隊員都無法分辨車種車型，車禍一共造成5人受傷送醫，幸好都無大礙，肇事原因正由國道警察2隊調查中。

19日清晨6時56分左右，國道3號通霄段北上151.7公里處，發生3車連環追撞車禍，苗栗縣消防局第4大隊通霄、苑裡等分隊，據報派出救護車趕往現場搶救，其中何姓駕駛1家4口受困轎車內，何某林姓妻子還懷有身孕，消防人員緊急動用器械，協助何家4人脫困，送往苑裡李綜合醫院救治，林妻腳趾骨折，4人都意識清楚，暫無大礙。

另1轎車黃姓駕駛頸椎疼痛、意識清楚、腳踝割傷，現場消防人員給予頸圈固定、包紮止血後，送往通霄光田醫院救治。

現場發生事故的3部車，除第1部休旅車以外，其餘2部轎車都因嚴重撞擊變形成一團廢鐵，連消防人員都無法辨識車種車型，肇事原因正由國道警察調查中。