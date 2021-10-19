為了促進經濟復甦，北市府日前推出「熊好券」消費券，不過北市店家申請成為特約店家的數目寥寥無幾，讓議員質疑砸了6億，振興效果恐怕有限，北市文化局今赴北市議會教育委員會提出「熊好藝文券」追加預算，但議員指出，北市街頭藝人有2519人，申請的人僅61人，質疑北市宣傳成效不彰。

北市議員王閔生提到，北市核發的街頭藝人證照有2519張，街頭藝人申請數卻僅61人；登記立案的演藝團體有1800多家，來申請的僅35家，他質疑，比例懸殊最大的障礙是否因要綁定台北通？還是文化局在通知上有問題；對此，北市文化局表示，街頭藝人雖有2000多人，但經常性演出僅200多人，且許多人有雙重身分。

王閔生痛批，文化局去預期經常性演出僅200多人的邏輯真的很奇怪，「你怎麼知道剩下的人不會想趁這次機會使用？」；北市議員吳沛憶也說，北市府就是跟議會溝通不足，導致熊好券延後上路，藝文券和其他券不同，店家可以隨時消費，但藝文表演有檔期，這周表演的團體就無法適用「熊好藝文券」，反而造成新一波受害者。

北市議員汪志冰也詢問，文化局是用什麼方式通知，這樣的比例實在令人懷疑是否有確實通知，文化局回應表示，用公文和電話來通知，打了400多通電話，每個行業別會挑50家，email和社群媒體則有全面發文。

汪志冰痛批，選擇標準是什麼？北市文化局回應，主要是挑有常用通路的團體，就會特別通知，並鼓勵售票的人參加；北市議員耿葳接著說，「這樣不就是選擇性振興？」

北市議員徐巧芯指出，許多民眾習慣用現金或實體券，想打賞卻要使用「台北通」不知道怎麼操作，寧可用現金，文化局要去了解，街頭藝人選擇不加入的原因，才能做檢討；最後，議會同意追加預算，並提附帶決議要求北市府洽相關協會協助通知會員，並提高藝文團體參與設定目標，了解業者不參與振興政策的原因。

街頭藝人之父張博威表示，街頭藝人都有在討論，但選擇不加入的原因是商家有營業登記，可去銀行兌換現金，但街頭藝人只有證照，要如何兌換，市府沒有特別說明，資訊比較欠缺，夥伴們會想等有收到再說。

張博威也指出，以過去的經驗實際收到票券的機率比較低，會覺得沒必要再去申請一個台北通帳號，程序也很複雜，等有收到再說。