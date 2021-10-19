北市副市長蔡炳坤18日指出，北市13天開了47萬劑的醫療量能，中央卻強開60萬個預約量進來，導致分配不均，他19日再轟，中央為搶快會導致地方醫療量能爆掉，造成民怨有何好處？既然沒體諒地方，責任都丟給地方，那中央就自己來打！

蔡炳坤說，中央開太多人預約進來，以為就沒事了，但卻造成北市醫院的醫療量能會吃不消，比如一個診所一天只可打100劑，卻要診所打到200劑，呼籲中央不能為了搶快，要打好打穩，現在重點已不是給的疫苗多少、夠不夠，是量能會爆掉。

蔡炳坤說，中央這波開那麼大的量，後續有沒有想過該怎辦？打疫苗要有計畫性，如今造成民怨，對中央有何好處？民眾預約不到，責任都丟給地方，那既然如此，中央就自己來打、來處理，中央都沒體諒地方，現在AZ第2劑預約才幾小時又滿了，北市下午4時會加開1萬7800劑量，沒預約到的民眾，26日那波還再準備7萬8000劑量。

針對北市議員林穎孟直言，若量能不夠，應考慮開設市長柯文哲原本承諾的其他3個大型接種站，如和平籃球館、台北體育館、小巨蛋。

蔡炳坤回應，和平籃球館、台北體育館、小巨蛋那些場館已在使用中，不能突然下令不能使用，拿出來打疫苗，市府也都有考量到交通及接種年齡、疫苗種類配置的問題。