鮮血狂噴，超驚悚。芬園鄉一處私人魚塭，發生血腥意外，68歲莊姓老翁正在絞碎豬內臟要當飼料餵魚，卻不慎絆倒踩空右腳遭捲入，右腳掌鮮血狂噴，多處骨折，緊急送往亞大醫院搶救，目前仍在手術中。

莊姓老翁因絆倒右腳掌遭捲入絞肉機，鮮血直噴，雨鞋內、滿地都是血跡斑斑，多處開放性骨折，痛得不斷哀嚎慘叫。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

今天上午7點多，莊姓老翁穿著長筒塑膠雨鞋，站在絞肉機內，準備將機台內的豬內臟踩踏入機器內繳打成飼料，不料疑似重心不穩踩空絆倒，右腳也因而慘遭機器絞入，當場哀嚎慘叫，動彈不得，而絞肉機電源被及時關閉，並通報消防救護車前來。

芬園消防分隊表示，獲報到場後小心翼翼將莊姓老翁的右腳拉出，鮮血瞬間狂噴，雖然有穿著厚雨鞋，但連雨鞋都被絞爛，脫除雨鞋後緊急包紮後就送往亞大醫院急救。

消防人員說，幸好老翁作業時還穿著雨鞋，稍微抵擋住部分絞肉機的強勁力道，若是直接打赤腳被捲入，恐怕整隻腳掌甚至小腿都被絞爛，後果不堪設想。

亞大醫院指出，68歲莊姓老翁作業時被機器絆倒，導致全身多處開放性骨折，其中以右腳掌、指骨最為嚴重，目前正轉送骨科由醫師羅達富和整形外科僅及開刀手術中。