28歲的潘姓男子，18日下午4時許投宿中華路某酒店，19日中午退房時間截止時卻未現身，飯店人員前往查看，發現潘男在套房浴室內輕生，嚇得連忙報警處理。

警方勘驗現場後並調閱樓層監視器，初步排除外力介入，現場也未有遺書或相關訊息，現正持續釐清潘尋短原因，並通知家屬前來指認。

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