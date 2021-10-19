入住北市中華路飯店遲未退房 房務開門驚見男子輕生 13:332021/10/19 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名男子19日在中華路某酒店輕生。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28歲的潘姓男子，18日下午4時許投宿中華路某酒店，19日中午退房時間截止時卻未現身，飯店人員前往查看，發現潘男在套房浴室內輕生，嚇得連忙報警處理。 警方勘驗現場後並調閱樓層監視器，初步排除外力介入，現場也未有遺書或相關訊息，現正持續釐清潘尋短原因，並通知家屬前來指認。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 高市23舊大樓 須打通逃生動線 力麗觀光線上旅展開跑 住宿券買六送一 #飯店 #中華路 #輕生 #北市 #30多歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 序東騰 南京東路名人巷吸隱富 04:102021/10/19 產業．科技 秋意漸濃 火鍋業出招搶市 04:102021/10/19 產業特刊 新北6000家製造商助攻 科技結合運動搶商機 10:492021/10/19 生活 萊斯的警訊 台灣應走自己的路 04:102021/10/19 時論廣場 2周打60萬劑疫苗 醫護吃不消 預約開大量 北市嗆中央急就章 04:102021/10/19 生活新聞 花蓮秧悅美地 體驗香草深度旅遊 04:102021/10/19 證券．權證 裕隆表態 納智捷首發鴻華電動車 04:102021/10/19 財經焦點 搜救虎豹潭2女學生逾60小時 今出動357人下游往上找 08:342021/10/19 社會 達永豐盛學 北投學區宅熱銷倒數 04:102021/10/19 產業．科技 21歲男撿耳機受困大漢溪 消防出動28人助脫困 09:562021/10/19 社會 虎豹潭意外 劉男手杖拉起2位孩子 卻看著自己兒女被沖走 09:582021/10/19 社會 社會熱門新聞 驚悚影片曝光！女遭轎車攔腰撞 空中翻滾飛一樓高慘死 - 社會 騎車訪友驚覺「車不見」 警調監視器揭真相 他直呼：糗了 - 社會 當庭命外籍小三全裸捏乳拍私處 女檢罰俸4月理由出爐 - 社會 人妻半夜出門「一次1萬」老司機門口等 尪4個月後知真相崩潰 - 社會 獨》高市府下令各分局清查老舊大樓 基層狠酸「警察又變管理員」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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