台中近年產業蓬勃發展，吸引不少歐洲企業投資，加上部分歐盟駐台經貿官員近期抵台履新，為深化歐盟成員國與台中的交流，歐洲經貿辦事處特別安排歐盟會員國駐台資深經貿官員來參訪，並由該處經貿組雍青龍組長率團拜會台中市長盧秀燕，了解台中市產業政策及經貿投資環境。盧秀燕感謝歐盟會員國捐贈疫苗，大力協助台灣防疫。

盧秀燕感謝歐盟會員國捐贈疫苗，協助台灣防疫，她說，將持續協助歐洲企業招募在地人才，也盼與歐洲國家拓展環保、永續、公共運輸等領域合作，以深化互動交流。她更藉機宣傳已開跑的「2021台中購物節」，引起到場外賓熱烈討論，紛紛表示將把握機會在台中消費，希望有機會獲得千萬豪宅。

歐洲經貿辦事處經貿組雍青龍組長，率團拜會台中市長盧秀燕。（盧金足攝）

盧秀燕表示，許多國際綠能產業落腳台中，市府去年與9月舉辦就業博覽會積極協助歐洲風電大廠招募在地專業人員，更與丹麥、英國、德國及荷蘭等14家風能大廠簽訂促進就業合作宣言。另外市府陸續推動各項重大建設，未來不論是捷運興建、焚化爐汰舊換新，都希望能能與歐洲國家有更多交流、相互分享執行經驗。

雍青龍組長指出，歐盟各成員國投資台中日益增加，感謝市府協助歐洲風能公司招募產業人才；此行參訪台中機械和綠能產業，印象深刻，該處與市府預定於今年11月9日共同舉辦「台歐盟智慧機械產業合作座談會」，也感謝市府的全力支持。

歐盟目前正推行國際城市夥伴計畫，希望能邀請全球12個城市參與，包含歐盟及亞洲各6個城市，其中台灣將選擇2個城市，他特別邀請台中參與此計畫，希望藉此促進台歐雙方關係，綠能、空汙、循環經濟、永續發展等方面互相交流經驗及作法。

盧秀燕昨日在副市長令狐榮達、祕書處長顏迺倫、經發局長張峯源、交通局長葉昭甫、環保局長陳宏益、文化局長陳佳君陪同下，會見歐洲代表處經貿組長雍青龍一行人。

會後盧秀燕並致贈梨山高山茶及台中知名糕餅，笑說台中有許多國際知名美食，如珍珠奶茶，歡迎多來台中。

祕書處指出，歐洲經貿辦事處及歐盟成員國駐台經貿官員此行除拜會盧秀燕尋求未來合作機會外，參訪台中市友嘉集團、漢翔航空及台中港風電產業專區等單位，安排后里蕯克斯風博物館、審計新村等文化觀光景點。