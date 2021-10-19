香港國泰航空(00293)公布2021年9月份客、貨運量數據。由於全球新冠病毒疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

國泰航空在9月份載客13.1774萬人次，較2020年同月增加180％，但相比疫情前2019年9月的水平下跌94.6％。收入乘客千米數按年升158.7％，但與2019年9月相比減少92.1％。乘客運載率上升20.9個百分點至45.8％，以可用座位千米數計算的運力雖增加40.4％，惟仍較2019年9月下跌87.4％。

在2021年前9個月，載客人次較去年同期減少89.4％，運力下跌71.7％，而收入乘客千米數則下跌85.9％。

顧客及商務總裁林紹波表示，9月份的客運業務表現延續上月的走勢，輕微改善，每日平均接載人次與8月的水平相近，於9月17日更接載了6562名乘客，是2020年3月底以來的單日新高。儘管如此，相對於2019年9月的疫情前水平，僅營運約13％的客運運力。

他續稱，內地留學生的出行需求繼續推動客運業務。月初，前往美國的留學生需求較為殷切，其後來自香港及內地留學生前往英國的需求則逐步提升。其次，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動力。另一方面，在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。

國泰航空於9月份運載13.0997萬公噸貨物及郵件，較去年同月增加19.7％，但與2019年9月相比減少24.1％。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升22.3％，但與2019年9月相比減少14.3％。運載率上升3.8個百分點至79.7％。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加16.4％，但與2019年9月相比減少29.6％。

今年前9個月，載貨量較去年同期下跌5.5％，運力下跌17.8％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7.3％。林紹波稱，整體而言，相對於2019年9月的疫情前水平，於月內營運約70％的貨運運力。