隨著社群平台的興起，不少網紅靠著亮麗的外表或是特殊才藝來吸引目光，而來自南韓網紅趙斗八（조두발），2019年開始便靠著幽默又搞笑的影片而吸引41萬名粉絲追蹤訂閱。近日她再度更新影片，自爆自己已經懷孕，但孩子的爸卻讓網友全搖頭。

今年才20歲的趙斗八，過去經常在個人YouTube頻道上分享私下生活，以及各種搞笑的真實反映影片，甚至大方公開承認自己動過雙眼皮手術，並分享術後心得並且熱心回復網友的相關問題而受到大批網友的歡迎。

本月18日趙斗八再度更新個人頻道上的影片，並在2分鐘左右的影片中，一開頭就直言「因為沒有信心自己可以隱瞞多久，所以還是公開了，那就是我要成為媽媽了」。趙斗八表示當初她一直苦惱到底要不要公開這件事情，因為年紀的關係長輩們聽到此事都表現出心寒的表情，周圍的人也極力阻止她公開，但她也知道若是要隱瞞這件事情也不可能隱瞞一輩子，因此不管別人說什麼她都認為是件值得開心的事情。

另外，已懷孕5個月的趙斗八，擔心會遭到網友批評想法太隨便才會生下小孩，因此她也強調自己不是沒有經過思考才想要生孩子，因為她從以前就一直很想要有小孩，雖不是在她想要的狀態下懷孕，但她也會用更成熟的心態來看待這件事。

而趙斗八在影片中雖沒有提及孩子的爸爸是誰，但不少網友懷疑應該就是先前曾對她暴力相向的男友，讓不少人相當擔心，紛紛留言「你要想清楚，別讓孩子跟妳一起受罪」、「開始擔心小孩的未來」、「小孩生小孩周圍還有暴力男」、「這樣還敢生，心臟真大顆」引起熱烈討論。