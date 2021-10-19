日本首相岸田文雄重申核污水排海不能再拖，行政院長蘇貞昌今在立院備詢時，被問到是否願意對日方舉措做出強烈表態？蘇貞昌明確表示，反對海洋污染，如果有任何污染的情況，我們都不能接受，「任何國家有任何違反，我們一定不接受。」

大陸與台灣9月先後申請加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP），中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，大陸早一步遞件申請，讓我國入會程序出現諸多變數，日本福島五縣農產品及食品禁令以及「中國大陸因素」，是眼前要先克服的難題。

但鄧振中日前強調，台灣申請加入CPTPP，日本會幫大忙，台灣成功機率很高。對此，日本台灣交流協會首席副代表星野光明回應，台灣入會難度極高，鄧振中的說法過於樂觀。同時，日本新首相岸田文雄也重申「廢水排放不能推遲」，讓台灣申請加入CPTPP出現更多難題。

對此，蘇貞昌今天表示，台灣是以外貿為主的國家，任何有助於國人外貿有利的事、有利的組織，政府都會極力爭取促成，但同時對於國人的健康、產業的安全、國家的安全，政府也一定會嚴格把關。

國民黨立委賴士葆質詢時則表示，日相岸田文雄確定將在2023年排放核廢水，中國大陸、韓國隨即強烈抗議，台灣卻軟趴趴的交給行政院發言人回應，「院長，我做球給你，這是中華民國國會殿堂，你就用這機會對這事情強烈表態。」

蘇貞昌表示，台灣對於任何污染地球的事情都非常重視，在這方面也都長期監控，我們一定會維護整個環境，若有任何違反環境污染的事情我們都不能接受，「任何國家有任何違反，我們一定不接受。」

賴士葆追問「所以你反對日本排放核廢水？」蘇貞昌說，「我說了，我們對於任何污染都不接受」，「我們反對海洋污染，任何的危害都一定不會接受」。