指揮中心召開疫情記者會。（翻攝自中時新聞網YouTube）

三零隔天秒破功！中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土、5例境外移入，確診個案中無新增死亡。其中本土個案為新北1名6旬男子，因發燒就醫採檢確診，Ct值33.1，之後採檢2次都是陰性。

今日新增的1例本土個案(案16451)，為60多歲男性，今年10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢，檢驗結果陽性收治住院，Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，以釐清感染源。

另外，今日新增的5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16448、案16452)、阿拉伯聯合大公國(案16449)、菲律賓(案16450)、馬來西亞(案16453)入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

截至目前，國內共累計1萬6343例確診，分別為1704例境外移入，1萬4585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846死，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。