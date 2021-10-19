受惠於晶圓代工龍頭建廠及推進先進製程，機電統包工程廠帆宣(6196)第三季及前三季營收同步攀高；預期隨著訂單陸續入帳，有利第四季營收持續挑戰新高。

帆宣重要客戶包含台積電、應用材料等，也為ASML代工EUV零件模組；今年以來營收逐季上揚，前三季營收年增率達28%，上半年獲利創新高。

展望後續，截至今年9月底，公司在手訂單達448億元，創新高，法人預期隨著設備與客製化製造業務訂單陸續入帳，公司第四季營收再挑戰新高，明年可望維持雙位數成長動能。

帆宣9月合併營收為28.13億元、年增10.7%，創歷年單月次高，第三季合併營收83.70億元、季增4.5%，同步寫下單季新高紀錄。2021年前三季合併營收為229.49億元，年增28%，為同期最高。公司上半年獲利亦創同期新高，隨著今年營收拚最佳紀錄，全年獲利也同步挑戰新高。

帆宣受惠於隨著半導體進入資本支出高峰期，目前在手訂單來到448億元，創歷史新高。以月營收約25億元推估，等於訂單能見度至少到2022年底，可望帶動明年營運持續成長。