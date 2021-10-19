香港女星白雲擁有35E傲人上圍和甜美顏值，性感形象鮮明的她是著名的女神代表，也讓白雲擁有「波神」的美名，而不吝嗇展現好身材的白雲，近日則曬出比基尼自拍辣照，解放S曲線和E級上圍，性感畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，33歲白雲身穿白色連身比基尼入鏡，腰間綁帶設計更加凸顯她的白嫩蠻腰和翹臀，白雲S曲線全見客，而最吸睛的，莫過於白雲由上往下的自拍視角，讓她傲人東西半球呼之欲出，白雲的E級上圍超胸，讓泳裝從原本的深V變成大U，雙峰視覺效果超震撼。

白雲曬邪惡視角自拍照。（圖／取材自白雲Instagram）

白雲還笑說，找人幫忙拍照也需要勇氣「可我也不好意思找梁靜茹借 還是乖乖自拍吧」，白雲笑稱自己是敏感玻璃心「真的是很被動的人，我會主動聯繫的人5隻手指就數完了」，吸引網友紛紛留言要報名：「我幫你拍」、「妳說，一定有人幫忙拍」、「無敵視角」、「自拍都已經完美了啊」。

白雲雖然不吝嗇展現性感，不過她過去曾透露，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。