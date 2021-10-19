基隆市長林右昌提出北北基行政區整併，升格成立大基隆市、北海市或大台北市想法，遭台北市長柯文哲酸，不要選舉到了就搞縣市合併，不可取。對此，林表示，柯說話更不可取，這些事就是要選舉說，平常談根本沒人聽，他強調，雙北市長最有權有勢，該放手就放手，「不要什麼都捏在自己手裡」。

林右昌說，自己念城鄉規畫，20多年前深入討論、研究過行政區畫分議題，但柯文哲有權、有資源，平常不會關心這些事，腦袋不應該只想著政治，趁現在談，讓民眾判斷，誰才真正關心老百姓的人，他提及，這次談合併的關鍵是「縣市平權」，但這個問題已放了十多年都沒有被處理。

林右昌指出，北海岸地區人口只占新北市約3％，是邊緣中的邊緣，其中從板橋到金山要57公里、從板橋到貢寮要72公里，許多在北海岸生活居民生老病死、就學、就醫、消費等，都在基隆不在板橋，其中看病最常去的是基隆長庚醫院、部立基隆醫院，買菜最常去信義、仁愛市場，颱風來停水停電，也都由台水、台電基隆區處理，平常跟新北市行政中心板橋一點關係都沒有。

林右昌提及，基隆市議會前議長張芳麗是金山人、市議員莊錦田是雙溪人、副總統賴清德是萬里人，家母是瑞芳人，但大家以前都說自己是基隆人，能從中了解這是生活圈概念，他說，昨天也有提到汐止、北市整併問題，是很多人期待、也討論很久的議題，相信現在做民調有8至9成汐止人贊同。

此外，林右昌又提及另一與雙北區域整併有關課題，他說，今年3月北投里長連署反對淡北道路，淡水人不高興發起拒北投人開車進淡水活動，如果淡水思考併入台北市，這些問題都能得到解決，三芝也應該一併納入考慮，這都只是在討論行政區畫合理問題，而雙北市長是全台最有權、有勢、有資源的人，該適時放手就放手，不要什麼都捏在自己手上，希望大家理性思考。

另有媒體提及，基隆真的整併為北海市或大台北市，是否會親自出征，對此林右昌說，「成功不必在我」，只要對基隆好他都支持。