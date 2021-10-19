龍秀興業董事長黃伯堯捐贈土城警分局輕量防水靴，分局長周振安（右）代表受贈。（土城警分局提供）

為慰勉員警長期的辛勞貢獻，並提升員警執勤安全，龍秀興業股份有限公司（觀自在金龍寶塔）捐贈新北土城警分局全體同仁，每人一雙法國經典輕量防水靴共375雙，市價約70萬元，土城警分局今舉辦受贈活動，分局長周振安代表受贈並回贈感謝狀。

周振安表示，這次受贈的防水靴，鞋墊配合人體工學設計，完美貼合腳型，鞋底採用橡膠防磨墊布，耐磨、彎曲性好、防水，鞋面以輕量防水織布製成，有百分百的防水效果，即使踩水坑都不怕。

周振安說，警察保護人民安全乃職責所在，安定的社會環境需靠大家來維護，而警察更是其中一股不可或缺的力量，感謝龍秀興業對警察同仁的支持與肯定，相信此舉，不僅能夠提升同仁士氣，也能使執勤效能再精進。

龍秀興業董事長黃伯堯表示，常見警察在風吹雨淋的路上巡邏、交整、守望、追捕歹徒，如此上山下海的感覺非常辛勞，萌生有捐贈警察裝備或用品的想法。心想若有一雙防水、輕量、耐穿的鞋子，勢必能減輕員警的身體負擔，從而更優化警察服務民眾的品質。

黃伯堯說，他以企業力量具體行動支持警政工作，希望能拋磚引玉，藉此為辛勞的警察同仁加油打氣。