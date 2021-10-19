台灣大車隊今（19）日宣布於台北市、新北市、基隆市推出多元計程車「固定車資」新服務，民眾輸入上下車地址，55688 APP會自動預估計程車費用向乘客先收費，熟悉路線的乘客也可以選擇依照「跳錶計價」，即日起至11月20日，搭乘多元計程車並點選固定車資服務，即可享40元搭車金折抵優惠。

台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻表示，台灣大車隊致力替全台用戶打造高效率、高品質的乘車出行體驗，透過乘車大數據顯示，全台用戶開啟55688 APP選用叫車服務的使用率突破70％，為持續優化用戶叫車體驗，今日啟動多元計程車「固定車資」乘車方案上線。

此服務有兩賣點，一是乘客不用擔心因為雨天及尖峰時間塞車或是擔心繞路問題，而有車資無法拿捏的狀況，也為上班洽公、趕時間的民眾節省付款時間，固定車資服務一律採取不加成計費。

再者，方便乘客與更多親友共乘，等車或行程中可以新增2個停靠點，這樣就可以集體行動，在規劃好的行程中一次滿足，共享最時髦的出行配備。如果有特殊需求，例如不聊天、不音樂、女司機、空氣清淨等，可以在「備註需求」選取，配對適合的車輛。

因應五倍券上路，民眾只要數位綁定五倍券，也包辦上山下海的出行生活。