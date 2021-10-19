全球因應氣候變遷刻不容緩，工業化富國為兌現潔淨能源開發與基建已焦頭爛額，如今窮國要求若想落實氣候協議、應對暖化，富國應再多拿數以兆計美元經費展現責任。

「華爾街日報」報導，今年7月在倫敦一場全球氣候會議上，南非環境部長克利西（Barbara Creecy）要求各主要富國：每年應再拿出7500億多美元，協助窮國能源轉型捨棄化石燃料，以及預防暖化帶來的天災。

據克利西的顧問法基爾（Zaheer Fakir）轉述，克利西的提議當場讓美國氣候特使凱瑞（John Kerry）默然，其他西方官員則推稱，他們還沒準備要討論如此鉅額的數目。

幾十年以來，需為大部分溫室氣體排放負責的西方國家承諾拿出款項，讓貧窮國家一起參與代價勢必極其昂貴的全球能源轉型，但單是這點都還沒完全兌現，如今又要面對爭取開發中國家配合應對暖化，得再付天價的窘境。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）本月底於英國的格拉斯哥（Glasgow）登場，幾乎所有國家都將參與這場為期2週的氣候峰會。

COP26是各國政府2015年簽署巴黎氣候協定後首場如此規模的氣候峰會，這次會議目的，是要另敲定一份讓巴黎氣候協定目標得以落實的協議。

許多氣候科學家表示若無窮國配合，世界幾無可能阻止災難性氣候變遷。美國與歐洲推動採用再生能源、汰除燃煤發電固然讓兩地區的碳排減少，但開發中國家為讓數十億的人口脫貧，今後幾十年碳排可能都會驟增，除非另有達成低碳的途徑。

簽署這次協議前，窮國要求已開發國家再加碼鉅額資助，好讓窮國取得潔淨能源技術，以及應對諸如海平面上升及破壞力更強暴風等氣候變遷。

孟加拉表示他們需要能抗颱的住家，肯亞希望鄉間能布滿太陽能光電板取代火力發電；印度則說他們的氣候應對計畫到2030年需耗資2.5兆美元，盼有人能分攤。

正為發展中國家聯盟77國集團協調氣候融資政策的法基爾說：「我們不能一面雄心勃勃高談闊論，卻又一副阮囊羞澀的樣子。」

已開發國家表示，要他們拿出這等鉅資而不找中等收入國家－尤其中國－分攤並不現實。美歐及一些富國2015年在巴黎允諾2020到2025年，會資助窮國1000億美元，到目前進度仍落後。

開發中國家的談判代表強調，要富國出的錢不是經濟援助，而是富國有責任根據聯合國各相關氣候條約慷慨解囊，因為自工業革命以來，暖化大部分是已開發國家的碳排所致，現在換窮國要改善生活水準時，卻無法像西方近兩個世紀那樣化石燃料大燒特燒。

開發中國家盼需由富國出的錢應大部分來自政府補助，而非民間貸款，否則會讓他們背債，也要求資金運用自主，要美歐富國和金融家別來指手畫腳。

環保智庫「世界資源研究所」（World Resources Institute）氣候融資專家史威茲（Joe Thwaites）說：「你要讓窮國放棄大量使用化石燃料，窮國在低碳道路上開口要求幫忙，就有道德正當性。」

英國首相強生（Boris Johnson）接受媒體專訪坦言，月底由他們當東道主的COP26氣候大會，屆時「會很硬」。

一年前的此時，人們本希望COVID-19疫情能加速各國朝清潔能源過渡，不料現在因天然氣與燃煤價格飆升恐遇能源危機而打亂腳步，凸顯替代能源完全接班前，放棄化石燃料會遇到的風險有多大。