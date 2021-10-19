嘉義縣布袋遊艇港今天下午1點多傳出一艘停泊在碼頭的遊艇起火燃燒。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

布袋遊艇港傳遊艇起火 起火原因不明

嘉義縣布袋遊艇港今天下午1點多傳出一艘停泊在碼頭的遊艇起火燃燒，因火勢相當大，嘉義縣消防局及海巡署巡防艇全力撲滅中，目前火勢尚未完全熄滅，起火原因不明。