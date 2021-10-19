嘉義布袋遊艇港驚見遊艇起火 濃煙竄天畫面曝 14:092021/10/19 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣布袋遊艇港今天下午1點多傳出一艘停泊在碼頭的遊艇起火燃燒。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣布袋遊艇港今天下午1點多傳出一艘停泊在碼頭的遊艇起火燃燒。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 布袋遊艇港傳遊艇起火 起火原因不明 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義縣布袋遊艇港今天下午1點多傳出一艘停泊在碼頭的遊艇起火燃燒，因火勢相當大，嘉義縣消防局及海巡署巡防艇全力撲滅中，目前火勢尚未完全熄滅，起火原因不明。 科威特國家石油煉油廠大火 中央大學實驗室冒煙 消防局派遣10車26人救援 #遊艇港 #遊艇起火 #起火原因 #火勢 #不明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄愛河灣遊艇碼頭招商 啟動 04:102021/10/19 產業特刊 《港股》那指連4紅 港股也走高 10:362021/10/19 財經 專家批港府防疫不力 憂確診一周才發現將「傳三代」 13:292021/10/18 兩岸 台灣國際遊艇展 明年3／10登場 04:102021/10/19 產業特刊 協助危樓戶搬遷 政院祭租金補貼 04:102021/10/18 焦點要聞 55位台港生 放棄就讀福州大學 04:102021/10/19 產業財經 美塞港有解 東陽喜迎旺季 04:102021/10/19 證券．權證 萬華茶葉行倉庫凌晨火警 大量普洱茶磚報銷 07:342021/10/19 社會 城中城大火反鎖弟害活活燒死 哥哥崩潰淚曝心酸原因 08:252021/10/18 社會 國泰航空前9個月載客量年挫89％ 來港客運需求仍疲弱 13:442021/10/19 兩岸 再傳破局！廣東省政府不支持合生創展買恒大 12:122021/10/19 財經 社會熱門新聞 驚悚影片曝光！女遭轎車攔腰撞 空中翻滾飛一樓高慘死 - 社會 人妻傳「寶貝！我在616等妳」秒收回 夫眼尖撇見崩潰綠爆 - 社會 永和Uber Eats外送員擦撞機車倒地遭公車輾過 命危送醫不治 - 社會 騎車訪友驚覺「車不見」 警調監視器揭真相 他直呼：糗了 - 社會 剛搬到板橋遇怪事！辣妹出門見「血豬頭」崩潰：好想搬家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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