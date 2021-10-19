罷免陳柏惟總部街頭宣傳活動。（圖／本報系資料照）

基進黨立委陳柏惟罷免案本周六（23）將投票，民進黨與總統蔡英文的立場及動作成外界關注焦點。立法院副院長蔡其昌今表示，綠營視陳為「友軍」，因其在立法院與民進黨契合度高，故包括蔡英文與民進黨秘書長林錫耀都對陳相當關心，台中在地資源也確實全力在幫陳；蔡英文已在中常會明確指示也表態了，所以若基進黨評估認為需要蔡英文站台助陣，蔡英文去為陳站台的機率就很大。

黃光芹18日在所主持的政論節目《新聞不芹菜》訪問蔡其昌，黃給蔡其昌冠上一個「反罷指揮官」的稱號，強調民進黨給人的印象就是要「救3Q哥」；蔡並未對此稱號與說法表示否定，他表示還是要看最終投票結果，但很多本土派、年輕人、公民團體與網紅確實集體挺陳，算是「路見不平拔刀相助」，民進黨當然也是其中一員。

蔡其昌指出，民進黨在陳柏惟罷免案的角色上，有一點與之前高雄市議員黃捷最不一樣的地方，那就是畢竟黃是無黨籍、陳是基進黨，所以民進黨必須尊重基進黨這個政黨，故民進黨只是廣大助陳中的一支。蔡其昌透露，到目前為止他對陳柏惟能否躲過罷免案「不會很樂觀」，因為「不容樂觀」，主因是第一此案討論度與熱度都非常高，第二光是顏寬恒的顏家在地與組織力量就勝過國民黨，第三台中是國民黨當家有行政優勢。

談到民進黨為何會跳出來幫助陳柏惟，是否總統蔡英文下令？蔡其昌表示，民進黨秘書長林錫耀曾多次關心此罷免案，總統私下也透過秘書長詢問、關心此案，總統某天遇到他也曾向他關心陳柏惟的事，所以其實大家都很關心。

黃光芹問蔡其昌兩個問題：一，民進黨是否傾全黨之力在挺陳柏惟？二蔡英文是否下了軍令狀？針對第一個問題，蔡其昌稱陳柏惟在立法院的表現和投票意向與民進黨的關聯性、契合度高，故被民進黨視為「友軍」，民進黨台中在地資源「真的就是全力在幫陳柏惟，這個無庸置疑」；針對第二個問題，蔡其昌坦言，蔡英文已在中常會明確指示，所以那就可以算是了。

針對蔡英文會不會出來為陳柏惟站台，蔡其昌表示，基進黨本身有一個政黨的主體性與面對罷免案的主軸在，民進黨就是配合，「所以如果最後他們需要的是蔡總統，那我想蔡總統應該會去的機會就大」；蔡其昌進一步強調，蔡英文最後會做怎麼樣的表達，「我想我們也會尊重基進黨啦」，一切端看基進黨需要友軍怎樣的協助。黃光芹追問「所以蔡英文總統是準備好了？準備到那邊了？」蔡其昌回應，蔡英文上周三都已發表她的基本態度了，接下來就是看蔡英文怎麼樣對此案較有幫助，他想基進黨會去評估。