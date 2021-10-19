是否曾在馬路上看到這樣的標語「穿乎金，真放心」，請老人家穿亮色衣服過馬路？台灣將於114年邁入超高齡社會，根據統計，而高齡人口交通事故死亡風險居各年齡層首位。為了協助銀髮者提高交通事故風險應變能力，交通部特地培訓「路老師」，19日並舉辦「路老師誓師大會」，關懷銀髮族交通安全。

今年1到7月道路交通事故死亡人數高達1709人，其中65歲以上占近4成，高齡交通事故死亡風險居各年齡層首位。交通部政務次長陳彥伯表示，光是今年1到7月平均每天因交通事故而死亡就有8人，且高齡者車禍死亡人數以機車與行人最多，占7成5以上，顯見高齡交通事故的死亡風險最需要關注與改善。為因應人口老化，交通部積極管理高齡者駕照，延長發生違規或事故的時間間隔，並降低高齡者為第1當事人之事故風險達17％。

陳彥伯特別強調，近年來，交通事故嚴重程度有上升趨勢，並有6成交通事故發生在「路口」，每年1300人在路口車禍死亡，造成許多家庭永遠的傷痛。交通部今年擴大推動「交通安全月」，以「路口安全」為主題，呼籲大家遵守「路口慢看停，行人停看聽」，希望喚起國人重視交通安全意識。

陳彥伯表示，高齡人口生活習慣與學習方式有別於網路、學校教育，交通部從民國100年開始推動「路老師」互動式宣教，招募社會人士參與訓練，合格的路老師與監理單位、地方政府配合，至偏鄉、社區活動中心等與高齡長輩互動、宣講並體驗交通安全，目前已培訓合格路老師1586名。

今日的誓師大會邀集路老師代表、教育部、公路總局各區監理所，共同發表宣言，並安排了路老師現場示範，包括動健康路老師於社區關懷據點宣講，將道安知識融入課程、歌曲或動作中。路老師吳明璋宣講「行人穿越號誌路口應注意綠燈秒數是否充足」、「行人穿越路口應注意左右來車」2個情境教案，提醒長輩穿越路口要注意「號誌剩餘秒數」、「左右側是否有闖紅燈車輛」、「前方左轉車與後方右轉車」。