高雄城中城大火造成46人死亡，行政院長蘇貞昌今在立院接受質詢時，被問到是否願意負起政治責任下台，或至少「嘴巴講一下，讓蔡總統慰留」。蘇貞昌表示，任何生命流失他都感到遺憾，任何該負的責任他一定負責，「但我不做表演」，「我不做嘴巴講一下的這種事情」。

高雄城中城大樓火災釀46死，行政院長蘇貞昌19日赴立法院備詢時坦言，要向逝者家屬表示對不起，政府應該做得更好，強調自己有自省怎樣去加強，未來將針對三方面做補足。

國民黨立委賴士葆質詢時說，陳水扁當總統時發生八掌溪事件造成4人死亡，當時行政院副院長游錫堃立刻請辭，負起政治責任；反觀蘇貞昌當行政院長以來，從疫情到重大公安事故，總計死亡1800多人，「你怎麼好意思繼續當行政院長，不用負起政治責任表示一下嗎？」

賴士葆更暗諷說，蔡英文總統賦予蘇貞昌如此大的權力，結果現在卻沒能好好照顧百姓，「至少嘴巴應該講一下也好，讓蔡英文總統給你慰留。」

蘇貞昌神情不悅地說，「我不做這種嘴巴講一下的事情，委員你一定知道」。對此，賴士葆立刻說「那你就請辭吧」，但蘇貞昌仍迴避請辭與否的問題，強調任何應該負的責任，「我一點點都不會寬容自己，我一定負責」，但隨即又補充說，「但我也不做表演，我不這樣做，或者嘴巴講一講，我不這樣做。」

賴士葆批評，游錫堃當年因八掌溪事件請辭，蘇貞昌繼續賴在院長位置上只會讓老百姓瞧不起，蘇貞昌內閣上任以來儼然是災難內閣，這是很悲哀的事情，難道死了成千上百條人命還不該請辭？但蘇貞昌仍僅回應，任何生命流失他都不捨與遺憾，如果有任何應該負的責任，「是誰該負怎樣的責任一定會負責」。