《天下雜誌》今天公布縣市長施政滿意度調查，受疫情拖累，藍綠人氣市長排名受牽連，新北市長侯友宜落居第5名；被視為未來閣揆人選的桃園市長鄭文燦重挫到第10名；高雄市長陳其邁更落在末段班的第19名。前四名依序是屏東縣長潘孟安、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚。

《天下雜誌》2021年縣市長施政滿意度調查搭配「幸福城市大調查」，是透過14844位民眾和將近600位專家的觀察，評判在疫情衝擊下，22位「城市CEO」的治理表現。問卷調查期間為今年7月26日至9月10日，22縣市共計完成600份問卷。

《天下》調查中心指出，整體來說，有下列現象：首先是受到疫情拖累，人氣市長的排名都受牽連。新北市長侯友宜在去年竄升到第2名，今年落居第5名；而被視為綠營未來閣揆人選的桃園市長鄭文燦，更從第3名重挫到第10名。

醫師出身，在疫情期間數度砲轟中央，提出抗疫不同意見的台北市長柯文哲沒有明顯揚升跡象，延續去年成績仍是居最末端的第22名。

人氣市長受疫情牽累落難，也有人將危機轉化為「紅利」。屏東縣長潘孟安在2019年的屏東燈會中，成功打出「我屏東我驕傲」的名號，並在調查中將台灣尾翻轉成台灣頭，今年更是連續第3年站穩排頭。

在今年的調查中，最可能牽動明年選情的趨勢，在於名次往前推進者都是將爭取連任的縣市長，國民黨即佔8位，自稱「七朵花聯盟」的女性首長全數上升，最亮眼為躍升7個名次的彰化縣長王惠美。

民進黨唯一進步者為嘉義縣長翁章梁，從去年的第9名躍升到今年第3名。對綠營同樣不利的消息，還有高雄市長陳其邁落在末段班的第19名。在歷經罷免行動之後，去年8月甫上任，今年首度接受《天下》縣市長施政滿意度調查考驗的陳其邁，雖然在防疫上獲得高度肯定，卻沒有明顯加分作用。

《天下》調查中心指出，從縣市長滿意度到幸福城市，這份最新的排行榜透露出人氣王大風吹：綠營三都包括桃園、台南和高雄均受挫，雙北市長同樣受疫情拖累。另一方面，藍營14位縣市長中有8名往上爬升，且都是即將尋求連任的首長，是否會延續到明年的百里侯選情，將是未來觀察重點。