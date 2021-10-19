遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（19）日迎來全新改版，除開放等級上限至150級之外，還推出兵種「御皇兵」、「夷州」、「東瀛」系列地圖、角色能力潛能、秘境地圖等多種玩法，同時官方也預告「角色轉職系統」即將在100天後正式開啟，帶給玩家煥然一新的遊戲體驗。

150級大型改版「夷州」、「東瀛」系列地圖開放

本次改版開放等級上限至150級，並同步開啟「夷州」、「東瀛」等系列地圖，包括「夷州（城）」、「夷州北境」、「夷州南境」、「夷北」、「夷州渡口」、「大和（城）」、「大和東境」、「大和西境」、「陸奧」、「出雲」、「邪馬台（城）」、「邪馬台東境」、「邪馬台西境」等13張新地圖。隨著新地圖的推出，後續還有更強大的世界王「卑彌呼」、「舉父」也將一一登場，再次考驗玩家們的實力。

開放等級上限至150級

兵種「御皇兵」今日開啟 豐富體驗再升級

玩家期待已久的兵種「御皇兵」今日登場，外型光彩奪目的「御皇兵」承襲端遊時期的精髓，全身包裹著金光閃閃的光芒，帶給玩家尊爵不凡的極致感受，除亮麗外型之外，也大幅提升士兵的能力值及技能，勢必能成為玩家在戰場上奮勇殺敵的一大助力。

兵種「御皇兵」今日開啟

此外，遊戲還加入全新「角色能力潛能」系統，玩家可自行選擇不同的成長方式，打造專屬的能力加成，無論是所有職業通用的體力、屬防等，或專為特定屬性的屬攻、屬防弱化都是玩家可選擇的能力。而官方也帶來獨特練功秘境地圖，玩家能夠更有效率練等，迅速提升戰力！

「角色能力潛能系統」全新上線

「皇天伺服器」火熱加開

迎接全新改版，官方推出新服「S21 皇天」，並同步開放為期一個月的「經驗三倍」，以及新服衝等活動，活動時間凡達各職業等級排名第一即可獲得「咒武橘魂包」或「嘯武橘魂包」，參加「專屬兌換活動」還能獲得「＋10武防具全套」，讓玩家迅速步上軌道，盡快體驗國戰競技和吃王打寶的樂趣。

「S21皇天」邀你一同馳騁沙場

百日覺醒 角色轉職預告

官方也預告「角色轉職系統」即將在100天後正式開放，玩家將遭逢「妖化張角」率領黃巾惡靈大軍席捲三國，為了與之抗衡勢必得覺醒更加強大的力量，經過百日的歷練及準備後，以轉職進化迎接最後的大戰。

為抵擋黃巾大軍，諸葛孔明將在官方粉絲團號召各路英雄人馬，一同協助改變九州的命運，除了有一系列的貼文活動之外，還會舉辦直播活動，就有機會帶走「橘色化身」、「名將坐騎」等大獎，趕緊提升實力，捍衛九州和平！

百日後將迎來「角色轉職系統」

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