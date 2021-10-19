前彰化地檢署女檢察官莊珂惠2018年偵辦一起妨害家庭案時，命被告女子全身赤裸、兩腿張開、搓乳勘驗身體，還指示女法警拍攝私處，遭監察院彈劾，移付懲戒。司法院職務法庭審理後，認定莊的做法不符比例原則，且在另案也有歧視言詞，19日判罰俸4個月，可上訴。

判決理由指出，越南籍被告阮姓女子被控妨害家庭，莊珂惠偵查時訊問說，「你以為我們台灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你以為每個台灣人都可以讓你戴綠帽子嗎？」、「你以為我們台灣是隨便你這樣玩，隨便你搞，是不是啊？」等語，重複強調「台灣」字眼已不當區隔台灣與外國籍人士的差異。

此外，莊珂惠還說「你自己有多少錢，你有本事賺到100萬」、「你到底有多少錢可以養小孩」等語，也是對外籍配偶經濟弱勢等刻板印象加以歧視指責，不符合檢察官身為國家公益代表人所應具備的公正、客觀核心價值。

莊珂惠在另一起妨害家庭案件中，偵訊結束後認有勘驗必要，命被告黃姓女子前往空置的偵查庭脫光，偕同女法警拍攝黃女陰部特徵照片，並以手觸摸黃女乳房外側確認有無硬塊，讓黃女感到尷尬、不受尊重，莊的強制處分權行使方式，不符合比例原則。

合議庭考量莊珂慧任職雲林地檢署期間，因偵辦詐欺案辛勞得力，獲嘉獎2次，調任彰化地檢署後，辦理公訴業務、辦案品質等也獲主管肯定，職務角色履行尚屬敬業，事發後經法務部警告懲處後，已對自身執行職務有所調整修正，因此判決罰俸4月。