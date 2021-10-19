興大研究團隊調查發現，台灣旱招潮在退潮後泥灘地上的活動情形。（興大無脊椎動物研究室提供／林欣儀台中傳真）

為了解台灣特有招潮蟹的生態發展與族群消漲，國立中興大學生命科學系教授施習德帶領的團隊，針對「旱招潮」全面普查，結果發現在其分布最廣的西海岸地區，近年來因受到海岸區域開發、廣泛栽種紅樹林等影響，旱招潮棲地受嚴重破壞，族群數量也大幅降低。

研究團隊指出，旱招潮是台灣特有種的招潮蟹，最喜愛在接近陸地、土質堅硬的泥灘地活動，興大團隊去年7月起針對旱招潮的分布範圍與族群數量做估算，團隊成員張凱、張英宸還特地走遍其主要分布區域，透過樣框估算、目視計算、煙囪計數及空拍機等方式進行調查。

經普查，團隊發現，旱招潮主要生活在新北市淡水到高雄林園間的海岸，初步估算其族群數量約50萬隻，其中有超過7成聚集在濁水溪口南北岸附近；族群數量次多的地區為新竹香山濕地，但該處因紅樹林長期擴張、使得旱招潮棲地範圍縮減，直到近幾年新竹市府大動作疏伐紅樹林，族群數量又逐漸恢復。

此外，台南七股海堤附近的灘地原本也有不少旱招潮存在，但團隊發現，受魚塭開發、水閘門控制不當等因素影響，該區域旱招潮數量大減，透過空拍機觀察、目前殘存數量僅剩下數百隻。至於原本應有許多旱招潮的澎湖青螺及嘉義東石河岸，也因紅樹林越趨茂盛，旱招潮棲地幾乎不復見。

研究團隊統整1年來普查的結果發現，包括紅樹林擴張、棲地開發與海岸廢棄物等，都危害到旱招潮生存，其中，紅樹林擴張因改變其棲地結構、形成泥濘灘地，再加上另種「弧邊管招潮」擁有較強競爭力，讓旱招潮面臨生存困難。也因此，保留原有棲地對於旱招潮的保育相當重要，未來將持續監控台灣旱招潮並探討紅樹林造成的負面影響。