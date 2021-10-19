這次模擬高樓火災發生時的搶救作為，同時進行大樓內部消防安全檢查及住戶逃生避難宣導。（桃園市消防局第三救護大隊提供／陳夢茹桃園傳真）

第三救護大隊使用熱顯像儀檢視電氣線路開關。（桃園市消防局第三救護大隊提供／陳夢茹桃園傳真）

為預防再發生高雄「城中城」複合式大樓重大火警，桃園市政府消防局第三救護大隊19日上午10點，選於蘆竹區南崁大樓辦理複合式大樓火災搶救演練、大量傷患處置作業、消防安全檢查及宣導。

蘆竹分隊長彭詮閎表示，這次模擬高樓火災發生時的搶救作為，同時進行大樓內部消防安全檢查及住戶逃生避難宣導，並使用熱顯像儀檢視電氣線路開關，讓屋齡超過25年以上大樓能掌握自身危害潛勢，建立起自主安全管理概念。

彭詮閎表說，高層建築物發生火警時，將有大量人潮疏散、人命救助、高溫濃煙竄燒等狀況，致使救災困難，為此消防局動員蘆竹區所轄3個消防分隊進行實境操演，讓各分隊充分了解周遭道路狀況、建築物結構、場所用途、救災動線及附近可用水源等，強化整體救援效率。

第三救護大隊大隊長長殷明坤指出，高樓火災應首重於人員疏散及清點作業，並且在逃生觀念上，不應只是一昧往上或往下逃生，若見逃生動線已充滿濃煙，應選擇將門窗緊閉、就地避難，才是正確的求生自救，多一份準備、少一份損失，建立起相關防災機制，才能提升複合式高樓場所整體防災能量。