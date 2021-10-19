經濟部政務次長陳正祺指出，東協及印度受惠於人口紅利、優越的地理位置、靈活的製造能力與快速成長的經濟與市場需求，逐漸成為全球產業鏈轉移的重要戰略區域及主力消費市場。今年1-8月台灣對新南向國家投資金額計53.5億美元，較去年同期大幅增加197％，馬來西亞、泰國、印度、越南等國均大幅成長。

陳正祺指出，台商海外投資布局是企業製造量能與競爭力的延伸，經濟部將持續從投資及產業合作等面向，協助台商在新南向國家尋求可能的合作模式與投資商機，並持續與新南向國家洽簽或更新投資保障協定，維護臺商投資權益，深化與各國投資夥伴關係。

據工研院研究，從2018年開始因應美中貿易爭端持續，東協及印度成為台商移轉生產基地的主要選擇。根據工研院產科國際所於今年4月的調查，超過40％的台灣企業已經透過包括設立生產基地、營運據點或代理商等形式布局新南向國家，以電腦與周邊設備、電子零組件及生技醫療等產業為主。