中和區公所配合積穗國小前圍牆改建和行道樹移除工程，協調遷移2處電信箱至角落，並移除廣告欄和無用的電桿。（中和區公所提供）

中和區公所配合積穗國小前圍牆改建和行道樹移除工程，協調遷移2處電信箱至角落，並移除廣告欄和無用的電桿。（中和區公所提供）

新北市中和積穗國小前人行道行道樹占據空間大，且樹根竄壞人行道及排水溝，致人行道寬度不足且凹凸不平及側溝排水不良，嚴重影響行人及學童上下學安全，中和區公所斥資433萬餘元於今年10月中旬起配合該校圍牆改建工程，移除人行道上廣告欄，並協調遷移電信箱、電線桿，為積穗國小逾2000名師生提供安全人行空間。

中和區長賴俊達表示，積穗國小校門口兩側人行道，左右長度各不到40公尺，寬度雖有3.4公尺，但行道樹占了近半的人行道，加上電信箱、電線桿及付費廣告欄影響行人，每天上下學期間造成學生及家長不便，公所配合積穗國小前圍牆改建和行道樹移除工程，協調遷移2處電信箱至角落，並移除廣告欄和無用的電線桿。

工務課長施信華指出，為一併解決該處每逢強降雨常造成路邊積水的問題，工程同時整治側溝，並加強道路緣石邊施作混凝土收邊車道板，避免日後路面刨鋪擋住進水孔影響排水。

預計疏通排水溝長度約75公尺、人行道面積約255平方公尺，施工期間公所加強交維並配合積穗國小上下學期間的交通動線，全部工程預定於今年12月20日前完工。