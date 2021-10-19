第12輪疫苗昨日開始預約，台北12行政區不到1小時就額滿，台北市長柯文哲不滿，12輪第1階段北市開12萬，中央卻讓41萬人預約，造成地方打疫苗的困擾。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，從過去開始，都會先拋出符合資格的人數，供地方政府安排。

對於北市預約資格和地方開設的量能有落差，陳宗彥表示，各地方的醫療量能從過去經驗來看，應該都足以因應符合資格的人數，過去曾經全台一天打到將近40萬人。

陳宗彥表示，這不是現在才運作，我們從開設1922預約平台開始，就是先拋出符合資格的人數，供地方縣市政府規劃接種量能，無論是醫療院所或大型接種站，都是以這樣的基礎來安排。不管是第2劑或第1劑，都是之前施打過，量能上，相信地方足以因應。

媒體進一步詢問，以北市來說，一開始提出量能的時候，有無請北市進行調整？發言人莊人祥說，我們有發現台北市開的比較少，我們在規劃量能的前一天中午，就根據他們規劃的結果，下午去看場地，這就是為什麼昨天中午之前就知道可以釋出另5個點。

莊人祥表示，包括衛福部和交通部一樓，華山文創園區西2館，中正紀念堂一展廳，台灣當代文化實驗場，共增加了4萬5280劑BNT可預約數，目前中正紀念堂還有2萬劑，北部民眾若有BNT需求可以預約。