NBA聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)19日在年度季前記者會被問及厄文(Kyrie Irving)的疫苗風暴，他表示聯盟不會出手干預，「這是厄文與紐約市之間的事，這不是聯盟的問題，但我認為最好的情況是所有球員都去打疫苗。」畢竟下令球員打疫苗才准許比賽的是紐約市政府，既不是NBA也不是籃網，厄文正在對抗的其實是紐約市的規定。

華盛頓巫師隊畢爾(Bradley Beal)同樣沒打疫苗，但是當地政府沒有強制規範，畢爾可以不打疫苗也沒事。席爾佛對ESPN說：「我不確定該用公平與否來講述這種情況，病毒本來就不講什麼公平，它是不分對象的攻擊。同時我認為紐約與一些城市規定要打疫苗才能進球場的規定非常合理，這是對大眾健康負責的政策。」

站在NBA的立場自然是希望球員打疫苗，當初疫苗問世但數量還不多的時候，NBA懾於外界對職業運動員「特權」的質疑而不敢搶先打疫苗，現在美國疫苗數量足夠，席爾佛希望大家快點打滿。

席爾佛乾脆直接向厄文喊話：「老實說，不管厄文對疫苗有多麼強烈的感受，我希望他最終可以決定去打疫苗，因為我很想看他打球，我很想看到籃網本季有完整的陣容。」席爾佛表示，保留施打疫苗的自由是球員工會的決定，「我也希望球員工會最終可以通過強制施打疫苗的規定，裁判工會已經同意了，即使他們有些成員不願這麼做。」