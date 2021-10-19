風田在《同學來了》中坦言自己沒什麼理財觀念。（中天綜合台提供）

納豆和「國光女神」依依穩交3年多，給足女方安全感。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（20日）晚9點播出主題「如果男人不要這麼做，台灣女人怎會變成管家婆？！」邀來風田、哈孝遠、蘿莉塔、許藍方等來賓，探討另一半的「管」教之道。

主持人納豆和「國光女神」依依穩交3年多，依舊愛得濃烈，經常在社群上公開放閃兩人生活，當討論到「女生總說我不是在管你，而是關心你」時，納豆認為：「建立在信任之上，給足安全感！」同時他也舉例維持感情的撇步，無論工作再忙再累，都會拍照報備，「認識我的朋友都知道我有這習慣，我也因為這樣改變很多！」寵女友行徑羨煞旁人。

來賓風田與圈外千金女友大方認愛1年多，他曝女友私下其實「超愛管」，尤其在穿搭這部分更是嚴格控管，專挑充滿汗味的衣服或是破洞的襪子來搭配，深怕風田穿太帥，一不小心成了異性吸引機，誇張行徑讓旁人都看傻眼，這時安心亞作為女性代表聲援：「那是因為你帥呀！她才會那麼擔心你！」納豆聽聞則感嘆：「不像依依都會跟我說，你臉都長這樣了，不能穿帥一點再出門嗎？」同樣都是「被管」，命運卻大不同。

金錢觀在感情中也是一大課題，風田坦言自己沒什麼理財觀念，屬於「欠管」類型，和圈外女友Kimme戀愛初期，曾擔心會因雙方財力差距過大而被分手，所以他謊稱存款有500萬，出門大方買單讓女友安心，荒謬行徑眾人直呼太扯。一旁的哈孝遠對於風田的金錢觀也直搖頭，更出言爆料他前些日子才豪灑20萬買名錶，造成存款一度只剩下9萬元的窘況，至今都不敢讓女友知道。