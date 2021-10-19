天下雜誌提供

《天下雜誌》今天公布「2021幸福城市大調查」，六都競爭力總排名，台北市蟬聯冠軍，台中市由去年的第5名躍升至第2名，高雄市墊底。非六都由連江縣奪冠，前4名還包括新竹市、金門縣與宜蘭縣。調查也顯示，房價過高、交通擁擠幾乎已經成為六都的首惡。

《天下》調查中心進行相關係數分析，發現國人最關注的是城市的經濟表現，也是大部份縣市的關鍵指標變數，其次是環境力。房價過高、交通擁擠幾乎已經成為六都的首惡。

調查中詢問，「您認為目前所在的縣市政府最需要馬上改善的項目是哪些？」從台北、新北、桃園到台南的回答都是房價過高和交通擁擠，台中和高雄則是空氣污染掛帥、其次為房價過高。若擴及全台22縣市，共有18個縣市將房價過高列入前3名，代表這已然成為全國性議題。

今年六都的競爭力排名方面，台北市仍居冠，去年和前年都排在第5的台中市，今年躍居第2；台南市由去年第2跌落一名至第3；新北市排第4，與去年相同；桃園市由去年的第3落到第5；高雄市與去年相同都是墊底。

非六都中前4名的排名都與去年相同，台東縣、花蓮縣去年分別是第6和第7，今年都上升一名，成為第5和第6，第7名以下依序是嘉義市、屏東縣、彰化縣、新竹縣、澎湖縣、嘉義 縣、基隆市、雲林縣、南投縣和苗栗縣。

《天下》調查中心指出，「幸福城市大調查」是從經濟、環境、施政、文教、社福五大面向衡量一縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80％、主觀指標佔20％。客觀指標主要來自2020年政府公開統計資料，主觀指標為電話民調，針對各縣市在地居民詢問其五大面向的居住經驗與觀感。

電話訪問執行期間為今年7月13日至9月16日，成功樣本數為14844位。當信心水準為95％，各縣市抽樣誤差介於±3.09％至±4.18％之間。