第12輪疫苗採兩階段開打，第一階段已於昨天上午10點陸續開放預約，截至今天下午1點已經有157萬8745人預約AZ第二劑、BNT第一劑，不少民眾反映預約名額已全滿。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，如果第一階段沒有預約到，第二階段25日、26日還是可以預約，請民眾不要擔心。

有台南民眾反映，疫苗預約才剛開放，住家附近的醫療院所就全數額滿；各縣市也都有不少民眾抱怨預約不到疫苗。莊人祥說明，截至今天下午1點，台南市尚有2000多個名額，如果有不足的地方，會再提醒地方政府增加量能。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，預約平台當然可能產生區域性的差異，民眾已經沒有鄰近地方，可能要選擇車程上比較多的地點，希望地方政府在量能上盡可能按照符合預約資格的人數來做規劃。

莊人祥也提醒民眾，如果第一階段沒預約到，第二階段還是可以預約，請民眾不要擔心。但此舉是否可能擠壓到第二階段的預約名額？莊人祥表示，目前第二階段的量能較寬鬆，因此可以接受第一階段未完成預約的人。

截至今天下午1點，第12輪第一階段已有98萬130人完成預約BNT第1劑、59萬8615人完成預約AZ第2劑。