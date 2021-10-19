根據調查蕭嘉文從2007年開始偷竊，2016年被依竊盜罪判了有期徒刑3月共145個，最終定應執行有期徒刑1年6月確定，2018年3月才出獄，沒想到隔年又犯案。(本報資料照片)

當年贓書堆滿嘉義市刑大走廊，彷彿在辦書展。（本報資料照片）

2015年嘉義市刑大破獲縱橫全國的書局大盜蕭文嘉，7年偷了令人吃驚的20萬本書，還做起無本生意在網路上販售，累積營收破千萬，隔年入監服刑1年6個月後出獄，沒想到去年開始他「重操舊業」在彰化某書局偷書，遭檢警查獲近日全案經彰化地檢署偵結，依竊盜罪起訴並聲請簡易判決處刑，僅偷了9本書就遭重判有期徒刑8月。

現年39歲的蕭文嘉，當年在溪湖與竹北等租屋處被檢警查扣4000多本書，還有各式3C產品，根據調查蕭嘉文從2007年開始偷竊，2016年被依竊盜罪判了有期徒刑3月共145個，最終定應執行有期徒刑1年6月確定，2018年3月才出獄，沒想到隔年又犯案。

去年11月蕭文嘉分別在15日、17日到彰化某書局犯案竊書，一共偷了包括「人生路引」、「施文佑文法」等共9本書，店家盤點發現書本短少後，調閱監視器報警，警方循線逮到蕭文嘉，檢方認為蕭文嘉受有期徒刑執行完畢5年內又故意再犯，對刑罰之反應力薄弱，因此聲請簡易判決處刑8月。

外表斯文的蕭文嘉，時常揹著登山包出入書局，一次可得手20本，偷回去的書還用2個網拍帳號以市面6折的價格販售贓書，主打免運送贈品，每月收入約10萬，由於「無本」僅需負擔運費與贈品，扣除成本還賺約7萬元，拍賣帳號累積好評更破2萬分，還大辣辣招聘員工幫忙整理書籍。

蕭文嘉出獄後也沒閒著，期間偷了路邊番茄、家樂福藍芽耳機、電玩店遊戲片等，分別被處拘役20日至有期徒刑3月不等，雖然蕭文嘉多次表示自己有悔悟，但一再偷竊對被害人毫無歉意，心存僥倖，惡性重大，法官考量蕭文嘉目前收入狀況，與妻離異且有2名未成年子女等情況，量處其刑，可上訴。