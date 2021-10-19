「情歌天后」梁靜茹即將於11月24、27、30日分別在美國康州、拉斯維加斯及馬里蘭州舉行「2021情歌本格派音樂會」。外傳要打完2劑疫苗才能入境美國，而梁靜茹只打完第一劑疫苗，還沒施打第二劑，她的經紀人今（19日）表示，接到主辦單位邀約後，審慎評估決定接下演出，也已詢問過主辦單位，並非要打完疫苗才能入境，去美國也不需要隔離。梁靜茹此行預計在美國待上10天，但返台需要隔離14天，這也是她跟兒子分離最久的一次。

梁靜茹受疫情影響，所有演出活動皆停擺，她大部份時間都在家煮飯、帶小孩，已經兩年沒有出國工作，不僅海外歌迷聲聲呼喚，她也非常想念歌迷。她的兒子今年上小一，每天都在學校，讓她比較放心才決定接下美國的邀約，近期就會進練團室練唱。她從來沒看過自由女神像，也希望此行能有空檔去著名景點打卡。

她去年在台北小巨蛋舉辦「當我們談論愛情」演唱會叫好叫座，各地歌迷敲碗加場，原訂6月移師高雄巨蛋，不料因疫情大爆發而延期，如今各演唱會場館解封，預計延到何時開唱？主辦單位表示「在等高雄巨蛋的安排」。據了解她所屬意的檔期都被寬宏的《火焰之舞》搶先拿走了，她至少要等農曆年後才能舉行。