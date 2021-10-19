資深媒體人陳文茜在去年收到促轉會通知，邀請去察看當年情治機關對她蒐集的監控檔案，不過她表示自己並沒有去，反而回信給促轉會，表示當年會被監控，她並不驚訝，但她不希望知道背叛者是誰，因為對現在的她，於事無補。對此，國民黨台北議員羅智強感嘆，看看陳文茜的寬恕，就會了解，到底是誰背叛了當年的民進黨，看到現在威權的民進黨，這才是台灣的悲哀。

羅智強今（19日）在臉書發文表示，曾經在黨外時期相當活躍，也擔任過民進黨發言人的陳文茜，在那個時代自然也是被情治機關監控的對象，追查真相，是很多人選擇的道路，但也有些人，像陳文茜，選擇另一條道路，那就是寬容和解。

對比民進黨政府上任之後，羅智強直言，舉著轉型正義大旗搞政治鬥爭，從來沒有讓國家更好，只有讓社會更分裂的做法，因此，自己對陳文茜的選擇，除了敬佩，也只有敬佩。羅直言，轉型正義絕不能是政治算計，正如同施明德前主席感嘆的台灣的是非對錯，包容寬恕，不應由顏色、政治來決定，但很諷刺的是1995年的民進黨談大和解，2021年的民進黨卻搞大清算。

羅智強指出，以是警總在打壓在野、查民水表，現在是整個國家在打壓在野、查民水表；以前的威權國民黨養線民潛伏在野黨，今天的威權民進黨養1450反串滲透、霸凌打壓在野黨。羅智強感嘆，威權的幽靈從國民黨陰魂不散的纏上的民進黨，這才是台灣的悲哀，看看陳文茜的寬恕、看看施明德的和解，就會了解，到底是誰背叛了當年的民進黨。

曾是黨外時期活躍人物的陳文茜，去年10月21日收到促轉會通知，邀請她去觀看情治機關蒐集到有關她的大批監控檔案，但被陳文茜拒絕，並在其臉書公布自己給促轉會的回函表示，「我選擇不去閱讀，因為監控我的一定是當時，甚至至今是我的朋友。他們有的在文化界，有的在政治領域」。她說，那個年代，有些人為了生存，自己可以明白並且諒解。陳文茜直言，她在黨外運動時代那麼久，充分了解永遠不要考驗人性，「我若真的閱讀了，會有回憶，會有感慨，甚至，一點點痛，而這對於現在的我，於事無補」。