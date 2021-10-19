美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）生前完整接種過新冠疫苗，仍不幸因新冠併發症辭世。

前美國國務卿鮑爾（Colin Powell）昨（18）日上午因新冠併發症病逝，享壽84歲。值得注意的是，他生前罹患好發於老年人的多發性骨髓瘤（multiple myeloma），屬於免疫功能低下族群，即便完整接種過2劑輝瑞/BNT疫苗，仍突破性感染、不敵病毒辭世，有研究指出，多發性骨髓瘤患者中，只有45%在打完疫苗後能產生適當的保護力。

前美國國務卿鮑爾的家人昨日表示，鮑爾因新冠併發症，已在18日清晨病逝。《紐約時報》（New York Times）報導，鮑爾的助理絲菲里諾（Peggy Cifrino）證實，鮑爾生前已經完整接種過2劑BNT疫苗，第2劑疫苗是在2月施打，原定上周要接種第3劑，不料卻先感染新冠病毒，最終沒有接種。

鮑爾的案例屬於突破性感染，絲菲里諾指出他生前罹患多發性骨髓瘤，同時也在治療早期帕金森氏症，屬於免疫功能低下族群。

前美國國務卿鮑爾（Colin Powell）生前罹患多發性骨髓瘤（multiple myeloma），即便完整接種疫苗仍染新冠辭世。

根據台大醫院、台灣多發性骨髓瘤研究室介紹，多發性骨髓瘤是一種由一群稱為「漿細胞」的免疫細胞變成癌細胞的血液癌症。平時正常的漿細胞多會待在骨髓、淋巴系統及發炎組織，不過當漿細胞出現惡性變化、不正常增生時，就會在骨髓形成「骨髓瘤細胞」，進一步變成腫瘤，這種癌症多好發於老年人，曾有媒體形容為「老來癌」。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，多發性骨髓瘤本身、以及針對它的治療都會削弱患者的免疫系統、抑制患者的免疫反應，導致患者即便接種過疫苗，仍比一般人有更大的染疫風險。

7月刊登在國際學術期刊《白血病》（Leukemia）的研究指出，55%的骨髓瘤患者在接種新冠疫苗後，對疫苗無法產生充分反應。

這份研究的共同作者、美國骨髓瘤及骨癌研究所（Institute for Myeloma and Bone Cancer Research）主任貝倫森（James Berenson）指出，骨髓瘤患者雖然會產生很多抗體，但誘發的抗體只有一種，因此他們產生一般抗體、抵禦感染的能力受到損害。除此之外，患者的T細胞也有缺陷，導致他們不僅無法對抗感染，也無法對疫苗產生足夠的反應。

鮑爾不僅罹患骨髓瘤，過去也有前列腺癌病史。此外，高齡也是鮑爾成為突破性感染高風險族群的原因之一。

喬治華盛頓大學（George Washington University ）公衛教授溫麟衍（Leana Wen）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時強調，鮑爾的案例不代表疫苗無效，因為根據美國CDC的最新數據，施打疫苗能夠降低11倍新冠死亡風險，沒有疫苗100%有效，但這不代表疫苗沒有作用。