新北市消防局今（19日）再度動員約360人加強搜索，新北市長侯友宜也表示，在坪林成立第二指揮所，提升執行效率。（消防局提供）

新北市消防局今（19日）再度動員約360人加強搜索，新北市長侯友宜也表示，在坪林成立第二指揮所，提升執行效率。（消防局提供）

新北市消防局今（19日）再度動員約360人加強搜索，新北市長侯友宜也表示，在坪林成立第二指揮所，提升執行效率。（消防局提供）

「大方體驗自然營」16日招募31人前往新北市雙溪區虎豹潭活動，卻因溪水暴漲造成4死及15歲陳姓少女、8歲劉姓女童失蹤，18日僅尋獲劉姓女童的鞋子、雨衣，新北市消防局今（19日）再度動員約360人加強搜索，新北市長侯友宜也表示，在坪林成立第二指揮所，提升執行效率。

侯友宜說，黃金72小時將至，還是不斷持續搜索，今天天氣非常好，但仍持續未發現，明天仍會擴大、採重點式分區塊搜索，此外，針對重點區域河道深處也會潛入搜索，還是一步一腳印，希望可以及早尋獲失蹤者。

今天設了14個點動員約360人在第一線執行搜索，明天同樣會採取大規模搜索，會針對今天搜索後進行規畫，深水區尚未搜索到的，會再搜索一次，不斷執行搜索任務。

另外，侯友宜也提到，在坪林成立第二指揮所，最重要提升執行效率，河道長達16公里很多地方無法到達，從上游往下、從下游往上，兩方會合，會更快速。