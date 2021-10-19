桃園市光明國小「雙面城市（漂浮城市Ｘ美好城市，我思我詩）」課程，學生規畫城市願景土地計畫草案。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園高中「憑藝近仁」課程讓學生思考人權意義。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大忠國小埤塘課程，帶學生製作寶石肥皂禮盒，並送給桃園的憨兒收容之家。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

全台有160所學校參加教育部辦理跨領域美感績優學校評選，桃園5所學校獲獎。楊梅區瑞塘國小讓學生從文本認識辦桌架構與流程、創作桌菜，體驗獨一無二的辦桌文化。大忠國小以埤塘為課程主題，帶學生設計寶石肥皂送給憨兒收容之家，提倡關懷弱勢。

桃園瑞塘國小、光明國小榮獲跨域美感領航獎、桃園高中及大忠國小獲得跨域美感卓越獎、楊明國中榮獲跨域美感領航獎揚帆獎，教育局指出，桃園的獲獎數居縣市之冠，相當不簡單。

桃園市瑞塘國小課程「來！辦一桌」，讓學生從文本瞭解辦桌的架構與流程，進而參與菜餚設計、安排結婚座位等，讓學生實際模擬辦桌活動，深入瞭解獨一無二的台灣辦桌文化。

瑞塘國小音樂藝術課教師林思言指出，國小階段的學生對「食」最有興趣，不過現在有不少新二代，加上時代變遷，許多小學生早對辦桌文化相當陌生，因此課程最初會先帶學生到宜蘭傳藝中心參觀，從認識早期建築開始帶入，課程中會向學生介紹辦桌菜肴的意義，如結婚喜宴上一定會有一道湯圓、喬遷宴則會有豬腳等，讓孩子學習傳統文化。

桃園市大忠國小以桃園獨特地景「埤塘」作為課程主題，從埤塘延伸、開發文創商品，並落實社會公益，將最後做出的文創商品贈送給桃園在地的憨兒收容之家，讓學生關懷社會弱勢。

大忠國小藝術教師邱鈺鈞說，這次帶領學生先到埤塘參觀在創造文創商品，先前疫情嚴峻，因此選擇教學生製作肥皂，也鼓勵學生要勤洗手，將埤塘文化融入文創商品後，學校將一些學生的作品蒐集成禮盒，捐贈給在地的憨兒收容之家。未來規畫要融入新住民文化議題，請新住民家長到學校教學生製作花果凍。

光明國小以全球暖化現象引起學生動機，讓學生以模型創造出「想像中」美好的城市，進而辯論城市議題；桃園高中「愛課心Action」，讓學生認識白色恐怖背景、體驗案例人生，思考人權意義；楊明國中讓學生藉由攝影、實地踏查、文字紀錄、訪談錄音、古蹟建築模型製作等方法，透過科技程式展現成果。