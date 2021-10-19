新北雙溪虎豹潭16日暴漲造成6人落水失蹤，目前已尋獲2大人、2童遺體，仍有15歲陳姓少女及8歲劉姓女童失蹤，其中此次落水的兄妹檔，哥哥劉姓男童18日被尋獲時已無生命跡象，而8歲妹妹仍失蹤僅找到雨衣和登山鞋，眼見關鍵救援72小時僅剩不到幾小時，兄妹的父親趕緊到雙溪壽山宮參拜，祈求早點找到女兒。

消防局把握黃金救援時間，今（18）日度動員309人分9個搜救區加強搜救，除了自行派出空拍機搜索外，也協調空勤總隊協助，派出直升機支援。搜救人員在岸邊尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有，搜救人員也擴大搜索中。

此次落水的兄妹檔，哥哥劉姓男童18日被尋獲時已無生命跡象，而8歲妹妹仍失蹤僅找到雨衣和登山鞋。（戴志揚翻攝）

8歲女童生日當天遭沖走仍下落不明，11歲哥哥上午已被尋獲罹難。(戴志揚翻攝)

巧合的是，失蹤8歲劉姓女童16日當天是她的生日，未料與11歲哥哥一同落水後，同行的爸爸試圖拉住兩人，但抵擋不住水流強大力量，2名孩子紛紛遭沖走。搜救人員17日已尋獲哥哥搶救就不治。父親見到兒子遺體，哀痛得無法自己，數度掩面痛哭。至於劉姓女童仍下落不明，現場持續搜救中。

目前距離搜救黃金72小時僅剩不到幾個小時，劉父稍早在親友的陪伴下，前往案發地點附近的雙溪壽山宮參拜，他表情哀戚地雙收合十向廟宇低頭祈求，向觀音菩薩與土地公祈求在剩下關鍵救援時間裡，能夠可以找到愛女。