新北市郭姓男子遭鄰居飼養的米克斯犬「阿肥」吠叫，不僅嗆聲「這隻狗早晚被我砍死」，半小時後更付諸行動，持刀砍傷「阿肥」左前腳，因而挨告。台北地檢署偵結，19日依傷害動物罪起訴郭男。

檢警調查，家住新北市石碇山區的郭姓男子，今年5月間開車經過飼主家附近，遭飼主放養的「阿肥」追逐、吠叫，郭男氣得將手中的挖筍小刀丟向「阿肥」，「阿肥」成功閃躲，郭男當場嗆聲「這隻狗早晚被我砍死」，被附近鄰居聽到。

郭男半小時後返家，巧遇「阿肥」，竟直接抄起3尺長的刀子朝「阿肥」砍去，「阿肥」左前肢中刀，嚇得一邊哀號、一邊帶傷一拐一拐地逃回家，鄰居見狀報警，並通知動保人員到場救治「阿肥」，「阿肥」雖然保住一命，但傷癒後仍呈現跛腳狀態。

郭男到案否認砍狗，辯稱只有丟挖筍小刀，但因砍狗過程被附近鄰居全程目擊，檢察官依鄰居證詞認定郭男犯行，今依《動物保護法》傷害動物罪將他起訴。