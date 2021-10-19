秀泰集團不畏疫情干擾持續投資，今年首度跨足高雄開出雙響炮，一是將在台鋁開設秀泰旗下第16家影城，預計11月開幕；並進駐今年底前完工的岡山樂購站前廣場，開出秀泰第六家商場，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院。

秀泰集團總經理廖偉銘19日表示，希望在高雄打造優質休閒場域，深耕在地、共創美好。秀泰生活岡山店商場面積將廣達一萬坪，包括岡山秀泰影城將有13個影廳，其中的超級巨幕廳會是高雄最大銀幕的影廳；高雄台鋁影城也有10個影廳。

今年各產業都深受疫情影響，秀泰集團董事長廖治德也帶頭持續做公益，18日捐贈3000個住宅用火災警報器給高雄市政府消防局。廖偉銘表示，前陣子觀看台劇「火神的眼淚」後很有感觸，有感第一線消防人員辛勞，及居家防火安全的重要性，偵煙式防災警報器有助於發生火警時能及時察覺、及早應變以降低損失。未來，秀泰也會主動提供商場空間給消防局舉辦消防教育講座，與市府共同宣導居住安全。