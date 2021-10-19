【愛傳媒左化鵬專欄】參觀加拿大銀行博物館，突然感到自己生錯了時代，投錯了胎。

我如果生長在先秦時代，必定富可敵國，中外富豪如貝索斯、左克柏、馬斯克、張忠謀、或馬雲等人，誰堪與我共杯酒。先秦時使用的是貝幣，中國字「貨」「買」「賣」「販」，部首都是「貝」。而我曾長居澎湖、基隆，只要到海灘走走，隨時都可以撿拾一麻袋的貝殼，如果需要急用，也可以就近到「圓山貝塚」，挖取一丁點兒來花用。

口袋永遠「麥克麥克」，生活不虞匱乏，人生至此，夫復何求。那是一個多美好的時代，可惜我未曾經歷過。若是生長在當時，想必受到萬民擁戴，哪裡輪到窮兵黷武的秦始皇，可惜現在就算有再多的貝殼，也只能自己留著在家把玩觀賞。

加拿大銀行博物館，也稱貨幣博物館。位於渥太華市中心，走過舘內一條幽暗的通道，彷彿走進時光隧道，前面就是展示廳，陳列世界各國的貨幣。我對美金、法郎不感興趣。

在中國貨幣的櫥窗前，駐足良久。這裡展示了中國歷朝歷代的貝幣，布幣、刀幣、五銖錢、銅幣、銀幣和金幣。也有民國時代的袁大頭，和印有毛澤東頭像的人民幣。

我仔細看，竟然也有鑄有蔣介石肖像的十元銅幣，和一張我似乎未曾見過的五十元新台幣紙鈔。參觀貨幣博物館，大開眼界，增長了知識。原來在歐美人還赤身裸體，茹毛飲血的年代，中國人已發明了貝幣。

在公元九世紀，發行了人類歷史上第一種紙幋一「交子」。宋元時代，中國發行了世界上第一種法定貨幣一「鈔票」。

明白了，原來錢是中國人發明的玩意兒。俗話說「有錢能使鬼推磨，沒錢反被鬼來磨」，台灣人說「有錢判生，沒錢判死」，現在人流行一句話「金錢不是萬能，沒錢萬萬不能」。

古今中外，金錢人人愛。莎士比亞曾說「錢，只要一點點，就可以使黑的變成白的，醜的變成美的，錯的變成對的，卑賤的變成尊貴的，老人變成少年，懦夫變成英雄」。

千金散盡還復來，我喜歡這句豪情萬千的話，雖不能至心嚮往之。我雖是阮囊羞澀，鬻文維生的窮措大，但對九牛難拔一毛的吝嗇鬼，還是嗤之以鼻。有幾句話值得深思。

有了錢，你可以買到名錶，但買不到時間。有了錢，你可以買到好床，但買不到睡眠。有了錢，你可以買到靈藥，卻買不到健康。

有了錢，你可以買到地位，但買不到尊重。有了錢，你可以買到一條最好的狗，但只有「愛」才能讓他搖尾巴。

作者為資深媒體人

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