【愛傳媒鄭自隆專欄】國家通訊傳播委員會委託，財團法人台灣經濟研究院執行之《109年廣電市場調查結果報告》，關照範圍頗廣，但很可惜並沒有單獨針對非法盜版的電視盒進行調查，這些海盜電視盒分分秒秒都在偷竊頻道業者的心血。

不過問卷中有一題可以看到問題的嚴重性，在Q27有問「 請問您家中有哪些可以用來連網的設備？」，其中一個選項是「多媒體播放器（如Apple TV、小米盒子、Chromecast多媒體播放器等）」，選這個選項有7.7%；又Q28問「請問您在過去12個月內，曾透過哪些連網設備連結電視機，並透過電視螢幕觀看線上內容？」，同樣有「多媒體播放器」選項，選這個選項有7.1%。

多媒體播放器，問卷中舉例是Apple TV、小米盒子、Chromecast多媒體播放器等，但民眾認知中會不會也包含非法的電視盒？而且問題是民眾根本不知曉其為非法。2021年東京奧運賽事進行中，為了幫台灣選手打氣，很多影視、政治名人分享自己追奧運的認證照，卻被網友發現使用非法盜版的電視盒，所以上述7.7或7.1%的數字應包含了為數不知多少的非法電視盒，問題確實嚴重，而更嚴重的是連著名政治人物都不知道那是非法。

使用非法盜版的電視盒當然是偷竊行為，60、70年代大學校園用的原文書，盜版、聽的披頭四、木匠兄妹，盜版；80、90年代用的電腦軟體，盜版；直到1992年美國商業軟體聯盟（BSA：Business Software Alliance）來台抓仿冒進行鉅額求償，方得到遏止；換言之，遏止盜版，透過道德訴求是沒有用的，必須有強力司法行為。

買賣盜版，買方賣方皆得利，所以道德呼籲無效，美國商業軟體聯盟的做法是「檢舉仿冒→法院提告→取得賠償」，直接了當，切中要害，幾年後台灣的盜版軟體就逐漸消失，即使販賣也不敢明目張膽。

台灣電視產業的營運模式是，頻道商（衛星電視業者）產製內容（影視商品），內容售予系統業者（有線電視業者），系統業者將其銷售給觀眾，觀眾每月支付訂費，系統業者再將訂費的一部分作為授權費，轉付給頻道商，頻道商將取得的授權費繼續再投入內容產製，如此循環，電視產業方能持續運轉。

非法盜版的電視盒造成誰的損失？盜版的電視盒同時傷害內容業者與系統業者，多一個盜版盒子就少一個有線電視訂戶，系統業者拿不到訂戶月費，內容業者拿不到授權費，連帶影響收視率，也會導致廣告收入下降。

使用盜版書、盜版唱片、盜版軟體都是一次行為，但透過非法盜版的電視盒看電是卻是連續的行為，也是電視業者分分秒秒連續性的痛；當觀眾只支付買電視盒的錢，而不支付內容費用，直接對產製內容的電視業者產生侵權，也破壞了台灣電視產業長年形成的營運模式與市場秩序，直接傷害影視工業。

對盜版，就是官署要嚴抓，日前有抓到盜版電視盒業者，但旋被以低額保金交保，頻道業者一定要提告求償，而且要追溯被侵權期間的損失，巨額求償，若是不痛不癢，海盜業者利之所趨，會前仆後繼不會停止。

註：文中引述之數據均摘自國家通訊傳播委員會委託，財團法人台灣經濟研究院執行之《109年廣電市場調查結果報告》。

作者為政治大學傳播學院兼任教授

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