民眾小黃卡上註記國藥、科興疫苗 莊人祥：已追回卡片

有民眾赴大陸接種兩劑疫苗，返台後向地方衛生局尋求小黃卡接種證明成功，今天中央流行疫情指揮中心卻態度大轉彎，除要求各地衛生局不得再發非本國接種疫苗之小黃卡外，也將該位民眾取得的小黃卡追回，並呼籲民眾出國接種疫苗，最好還是要索取當地的接種證明，勿在小黃卡上做任何註記。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前僅開放在國外接種世界衛生組織（WHO）認可的六種疫苗民眾，返台後可自由向地方衛生所進行系統登錄，以證明接種紀錄，但不得核發小黃卡，至於是否具有相關法源與罰則？莊人祥並未正面說明，僅強調會再請衛生局去釐清。

莊人祥強調，小黃卡僅供民眾國內做使用，若國人在台接種一劑疫苗，又要出國在打第二劑，則不建議繼續用小黃卡註記，應索取該國的接種證明，但若小黃卡上已有他國的疫苗接種註記，必須載明疫苗批號，以及責任醫師簽名，若這些資料都有，「我們認為就可以。」

至於已在大陸完成兩劑疫苗接種的民眾，返台後若取得小黃卡，並註記國藥、科興該怎麼辦？莊人祥說，目前已請地方衛生局追回該民眾的小黃卡，他強調，目前指揮中心僅承認世衛組織認可的六支疫苗，凡完整接種過的民眾，返台後都不需再進行接種，因此完成登錄的民眾，出入醫院、陪病等都不會受到特別規範，視同在國內完整接種過疫苗的國人。