由高雄市建築經營協會主辦的「建築園冶獎」，今年首度將苗栗縣納入評選，結果苗栗縣共有4項公共工程及2項民營建築獲獎，包括泰安鄉象鼻部落生活新風貌營造工程等，以及「賦閣居」、「帝王京品」等2項建案獲獎，苗栗縣長徐耀昌19日代表頒獎給獲獎單位及企業，期勉建築園冶獎進入苗栗後，能提昇苗栗的建築工程品質。

由水保局發包的泰安鄉象鼻村露德天主教堂整修工程獲得高雄建築園冶獎。（謝明俊攝）

成立至今已邁入第27屆的建築園冶獎，是由高雄市建築經營協會所創辦，今年首度將苗栗縣納入評選，成為桃園以南第13個納入評選的縣市，以往年度建築園冶獎都是集中在高雄市舉辦頒獎典禮，但今年因疫情關係，為避免群聚影響，所以園冶獎的頒獎方式，改在每個縣市輪流舉辦。

高雄建築園冶獎首度進駐苗栗縣，縣長徐耀昌贈送苗栗農特產給主辦單位。（謝明俊攝）

農委會水保局台中分局所發包的3項工程獲得高雄建築園冶獎。（謝明俊攝）

今年苗栗縣共有3項公共建築景觀類、1項社區文化景觀營造類，以及2項大樓築景觀類獲獎，包括泰安鄉象鼻社區部落生活新風貌營造工程、大湖鄉石門水環境體驗周邊環境改善工程及苑裡鎮山腳社區藺草文化串連步道加值工程等3項都是由農委會水保局台中分局所發包的工程項目。

苗栗縣今年首度參加高雄建築園冶獎評選，一共有6項工程及企業得獎。（謝明俊攝）

頭份市下興社區半月池環境改善計畫，則是由頭份市下興社區發展協會所負責規畫建造，另外，由弘菱建設所建造的「賦閣居」以及達程建設負責興建的「帝王京品」等2項建案，則獲得大樓建築景觀類建築園冶獎。

其中，興建賦閣居的弘菱建設，從城市從環境從設計等觀點，構築出建築與整座城市之間的感性對談，使建築的生命力延續其中。帝王京品的達程建設，是以人為本的科技化管理，致力節能永續議題，為城市、社會，承擔起美好生活的企業責任，2案因而獲獎。

苗栗縣頒獎典禮安排在19日上午在縣府大樓舉行，由縣長徐耀昌主持頒獎，徐耀昌肯定所有得獎單位及企業，為苗栗縣內打造優良住宅環境、型塑城鄉美學，受到園冶獎的肯定，實屬榮耀，縣府期望有建築園冶獎進駐苗栗後，能有效提昇縣內工程品質。