日盛投信19日表示，下半年以來因Delta病毒擴散，市場擔心會重現2020年新冠疫情爆發時，影響醫療REITs表現。美國近期確診數延續下行趨勢，疫苗普及率緩步增加，至10/18第一劑普及率約為66％，完成兩劑比率為57％，從目前情勢來看，Delta變種病毒對美國的影響仍屬可控，聯準會因經濟強勁而逐步收緊貨幣政策對於REITs的影響應是暫時的，而在預期通膨走升環境下，有望增添REITS報酬動能。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，透過調研，歐美長照中心多已建立嚴謹防護機制，且設施內居民疫苗接種率偏高，同時也重新開放設施參觀、拜訪，美國高齡住宅龍頭如Welltower、Ventas皆表示搬入率已逐漸改善。根據全國高齡住宅和護理投資中心針對高齡住宅遷入問券調查統計結果顯示，近期入住率明顯提升的業者高達近6成，Detla病毒雖然對近期雖然對行業復甦速度造成一些影響，但長照中心入住率於第一季見底，後市將逐季回穩的看法並未改變。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，醫療保健REITs主要股利配發來源為租金收入，股利報酬相對穩定，統計2006~2020年15年間，醫療保健REITs指數平均股利率為5.4％，CPI年增率平均為1.8％，15年當中醫療保健REITs指數股利率最低為2014年的4.6％，亦勝過當年度的CPI年增率0.7％，年股利報酬率成長皆打敗通膨，對抗通膨能力佳，未來即使通膨上揚，也不用擔心。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，近期REITs因聯準會縮減購債預期表現較為震盪，然根據前次Taper的經驗，REITs走勢呈現先抑後揚，聯準會在2013年底正式宣布縮減購債後，REITs呈現明顯反彈。Taper僅意謂聯準會邊際購債幅度降低，而資本市場的整體流動性仍在增加，建議投資人把握逢低入場機會。