雲林縣警察局8月間在斗六市中山路設置「科技智慧執法系統」，測試取締路口超速、闖紅燈、違規迴轉、未依標誌標線行駛、未保持路口淨空，短短兩個月逮到4239件違規，11月1日正式上路執法。

雲林縣警局選定的第一處設置科技智慧執法系統路口位於縣警察局與雲林科技大學附近的斗六市大學路、中山路口，該路口也是本縣十大易肇事路段。

縣警局指出，該局向交通部爭取212萬元設置的科技智慧執法系統，具有超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統、攝影機等功能，可自動偵測路口超速、闖紅燈、違規迴轉、未依標誌標線行駛、未保持路口淨空等5項交通違規行為。

8月份測試發現汽、機車於違規達2579件，其中超速案件1139件最多、闖紅燈281件次多。9月份雖違規案有減少，但超速仍有686件最多、闖紅燈389件共1660件。

縣警局交通隊指出，科技智慧執法系統會自動判讀蒐證及顯示車籍資料，由員警認定違規事實後即可開單舉發。

縣警局表示，宣導近2個月後，即將於11月1日正式執法上路，呼籲用路人務必遵守交通規則，保護自己與他人生命財產安全，也避免違規被告發傷荷包。