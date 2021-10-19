東豐快速道路與國道四號豐潭段銜接設計，未來將朝何方向規畫？台中市議員陳清龍等19日於市議會中，強烈要求市府應爭取中央採「立交共構」，別讓豐勢路重演中清交流道塞車夢魘；市長盧秀燕強調，東豐快一定會復工，爭取中央朝「立交共構」規畫，並尋求立委幫忙。

台中市政府建設局19日提出「東豐快速道路施工進度與國道四號豐潭段銜接設計」專案報告，東豐快速道路全線分為5個施工標，第4、5標於2018年已完工；第1、2、3標為求計畫路線整體道路適法性，2019年重啟環評，於今年2月通過環評，即刻執行用地取得、都市計畫變更及設計作業。

市議員張瀞分（右）、冉齡軒說，東豐快速道路於前市長林佳龍上任後宣布停工，波折不斷衍生廠商求償、路線變更等爭議。（陳世宗攝）

陳清龍表示，建設局9月召開東豐快速道路第二次公聽會，他與當地居民強烈反對東豐快銜接國道4號豐潭段，拒絕車輛下台三線豐勢路後，再上交流道往東行，建議應採取「立交共構」；建設局未給正面回應罔顧民眾建議，一意孤行只求順利開工完工，實不可取。

市議員張瀞分、冉齡軒說，東豐快速道路於前市長林佳龍上任後宣布停工，波折不斷衍生廠商求償、路線變更等爭議，還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致整個環評必須重來；如果沒有停工延宕，東豐快速道路早就蓋好通車，也不會蓋到一半就停頓不前。

市長盧秀燕指出，地方民代及里長一再要求東豐快盡速復工，建議高公局東豐快銜接國道四號豐潭段採「立交共構」設計，市府將請立委協助幫忙爭取。

建設局強調，市府與高公局多次討論，將朝著地方建議方向繼續發展，推動東豐快與豐潭段銜接通往74線潭子方向最可行立交繞行路線，讓東豐快更符合地方期待。